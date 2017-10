Florida, alligatore intrappolato nella fognatura

Un alligatore di un metro e mezzo è stato trovato nelle fogne di Indiantown, sobborgo della contea di Martin, in Florida. È rimasto intrappolato in un condotto fognario dove è stato trovato dagli addetti alla pulizia. Gli operai hanno così scoperto il perché della richiesta di intervento, dopo la segnalazione di una ostruzione. Il video è stato registrato dallo sceriffo della contea che lo ha poi postato su Facebook dove ha superato le 12mila visualizzazioni in poche ore