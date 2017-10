Giulia Penna non si ferma più. Star dei social con quasi un milione di fan grazie ai suoi #simpavideo, volto e voce dei film di Natale, cantante pop di talento con un singolo nuovo di zecca. La giovane artista romana ha voluto salutare i lettori de iltempo.it con un video in cui racconta "Dietro di Me", il suo nuovo singolo disponibile, da oggi, sul suo canale YouTube e su tutti i digital store.

"Dietro di me" è un brano pop e ritmato che esalta la voce limpida e calda di Giulia. Il testo racconta un tema ancora una volta caro al mondo dei giovani che si preparano a diventare adulti: l’urgenza del desiderio di iniziare una relazione importante. Giulia, infatti, descrive le qualità che dovrebbe avere il suo uomo ideale: un uomo che non sia superficiale, ma che abbia la voglia di stare al suo fianco con onestà e coraggio. Le sue parole sono rivolte a un uomo che invece non ha queste caratteristiche e da qui la delusione di una relazione che sta per finire. Nel videoclip, Giulia esprime anche la sua parte più sensuale e matura attraverso un'appassionata coreografia insieme al ballerino Dante Jonathan Gerlo.

Continua la sua felice collaborazione con i Two Fingerz: dopo "Legocentrico" (aprile 2017) che aveva già rappresentato un cambiamento rispetto ai suoi precedenti successi "Fuori è già Natale" e "Odio l’estate", Giulia Penna prosegue su questo percorso confermando la propria crescita e maturazione artistica.

Giulia Penna, 25 anni, nata a Roma, è una cantante e attrice, diventata celebre per i suoi #simpavideo su Facebook. Fa parte di Web Stars Channel. La passione per la musica nasce in tenera età e la porta a studiare danza e recitazione. Nel 2014 partecipa al Festival di Castrocaro aggiudicandosi il 2° posto e vince il Concorso Giam Academy. Nel 2015 posta i suoi 2 primi video su Facebook e fa milioni di views. Comincia da qui la sua avventura sul web: inizia a pubblicare regolarmente i #simpavideo (canzoni divertenti scritte in romanesco, cantate su basi di brani famosi). Nel 2016, il suo inedito "Perderti Ora" vince un premio internazionale per la categoria Miglior Canzone Originale, al concorso Jerry Goldsmith Awards. Tra il 2016 e il 2017 pubblica 3 brani inediti sul suo canale You Tube:"Odio L’estate", "Fuori è già Natale", colonna sonora del film di Massimo Boldi “Un Natale al Sud”, in cui partecipa anche come attrice, e "Legocentrico", scritto a quattro mani con Danti il cantante dei Two Fingerz, lanciato ad aprile 2017. Il videoclip supera il milione di views. Il grande riconoscimento che premia la genuinità e la spontaneità di Giulia viene dalla rete e dal grosso seguito di pubblico che fin dagli esordi le ha permesso di costruire una solida fan base di oltre 900 mila fan che oggi vede più di mezzo milione di followers su Facebook.