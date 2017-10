Eugenio Bennato: la mia musica canta tutti i sud del mondo

Eugenio Bennato ci è venuto a trovare nella redazione de Il Tempo per parlare del suo nuovo album intitolato “Da che sud è sud”. Dodici canzoni che sono altrettante pagine di un immaginario diario di viaggio: dall’America del Sud e del Nord all’Africa dei tamburi e delle carovane, dal Mediterraneo degli scambi all’Estremo Oriente delle leggende. Bennato presenta le sue nuove canzoni e spiega che “il sud non è solo il luogo dell’emarginazione ma anche quello che irradia una grande e antica energia”. Il 2 febbraio Eugenio Bennato sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma (video Pasquale Carbone)