Trump bacia Netanyahu, a Betlemme spunta il murales

Un murale con un bacio tra Donald Trump e il ministro israeliano Benjamin Netanyahu è apparso a Betlemme sul muro che separa Israele e Palestina. Il disegno è opera di un artista australiano che si fa chiamare Lushsux e che ha già annoverato dei lavori con protagonista il presidente americano. Lushsux ha spiegato che per fare un murale impiega 3 o 4 ore e che preferisce lavorare di notte per non essere disturbato dagli spettatori. Il muro di Betlemme è da tempo una vetrina dell'arte di protesta soprattutto dei palestinesi