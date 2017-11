Punta il coltello alla gola del tassista e gli chiede i soldi

Caricato come un cliente qualsiasi, una volta a destinazione impugna un coltello e preme la lama sul collo del tassista. “Dammi tutti i soldi” gli dice, non sapendo di esser ripreso dalla telecamera interna dell’auto bianca. La rapina choc, messa a segno in appena trentadue secondi a Milano. Le indagini sono in corso, ma la fuga del malvivente - col volto e il tatuaggio sulla mano destra riconoscibili - potrebbe avere le ore contate.