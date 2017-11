Roma-Chelsea, romanisti e inglesi si picchiano nel pub

Romanisti e inglesi urlano e si lanciano oggetti sulla porta di un pub in via del Colosseo la sera prima di Roma-Chelsea. Nel video alcuni momenti dello scontro. Due persone sono state fermate perché avrebbero preso parte all’aggressione da parte di una frangia di tifosi giallorossi. All’arrivo delle volanti della Polizia di Stato il gruppo di facinorosi si è disperso. Al vaglio da parte degli inquirenti la posizione dei due ultrà. Non ci sono stati feriti.