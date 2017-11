World Series, la notte di Correa finisce con la proposta di nozze in campo

Notte indimenticabile per Carlos Correa. Fresco di vittoria alle finali della MLB di baseball americano, il giocatore degli Houston Astros ha chiesto in moglie, direttamente sul campo, la fidanzata Daniella Rodriguez. Per farle la proposta, il 23enne interbase si è inginocchiato davanti a lei: "Mi farai l'uomo pių felice del mondo. Vuoi sposarmi?". Daniella, Miss Texas 2016, ha detto subito di sì, visibilmente emozionata. Poi è arrivato il bacio, anche questo in diretta tv davanti a milioni di telespettatori