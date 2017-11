Patrice Evra sempre più nei guai dopo aver colpito ieri sera un tifoso del suo club con un calcio "alla Eric Cantona" durante il riscaldamento del match di Europa League che ha visto l'Olympique Marsiglia perdere 1-0 in Portogallo contro il Vitoria Guimaraes. Il club francese ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per appurare tutte le responsabilità del 36enne difensore di origini senegalesi, nazionale francese ed ex Juventus.

Evra potrebbe avere sanzioni ben più pesanti di una squalifica, seppure lunga: secondo quanto scrive "L'Equipe", il nazionale transalpino rischierebbe il licenziamento. L'Uefa fa sapere che il giocatore ha rimediato un cartellino rosso "per comportamenti violenti" e che è stato sospeso "almeno per una partita", prima della decisione del Comitato Disciplinare che sarà presa venerdì 10 novembre. Per una reazione simile, accaduta nel 1995 nella Premier League inglese, l'attaccante francese del Manchester United, Eric Cantona, fu fermato per sette mesi dalla Federazione Inglese, la FA.

"Un giocatore professionista deve mantenere la calma di fronte alle provocazioni e agli insulti, seppure pesanti ed ingiustificati - fa sapere l'Olympique in una nota - Allo stesso modo, il club non può che condannare tutti quegli pseudo-tifosi che, invece di sostenere la propria squadra, insultano i giocatori". Il comportamento dell'ex juventino è stato stigmatizzato a fine gare anche dal tecnico dell'OM, Rudi Garcia. "Ci ho parlato e mi ha spiegato quanto accaduto - ha raccontato l'ex mister della Roma a Sky - E' vero che è brutto che i tifosi insultino così un giocatore, ma non si può' reagire così. Non ha vent'anni, ha molta esperienza e non può rispondere così a degli insulti. Sicuramente ha sbagliato ed io perderò per squalifica un giocatore importante per le prossima partite".