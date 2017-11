Ha preso il via all'Eur il corteo di Forza Nuova. La cosidetta "marcia dei patrioti" è partita da largo Ataturk in direzione "Colosseo quadrato". I manifestanti, con lo striscione "Tutto per la patria" in prima linea, sono alcune migliaia.

Alcuni momenti di tensione tra i manifestanti del corteo per dire no allo Ius soli si sono registrati prima della partenza. Prima dell'arrivo del leader del partito Roberto Fiore alcuni cronisti hanno superato lo striscione di testa e sono stati immediatamente respinti da alcuni manifestanti. Da lì ne è nato un parapiglia tra alcuni degli stessi militanti.

"L'adesione è oltre l'aspettativa. Siamo circa cinquemila", ha detto il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, alla testa al corteo organizzato per le vie dell'Eur, a Roma. "C'è l'orgoglio di aver celebrato per la prima volta la Giornata dell'Unità nazionale con una grande manifestazione - ha proseguito - intendiamo ripeterla ogni anno nel sabato più vicino al 4 novembre". (video di Mary Tagliazucchi).