Da Palermo al Quirinale: ecco L'Opera dei Pupi

Alla Palazzina Gregoriana del Quirinale è stata inaugurata la mostra "L'Opera dei Pupi. Una tradizione in viaggio" (7 novembre - 3 dicembre 2017), dedicata al teatro delle marionette siciliane, una delle grandi tradizioni del nostro Paese, giunta a noi attraverso l'esperienza delle famiglie d'arte a partire dalla prima metà del 1800.

Il momento aureo è nella seconda metà dell'Ottocento, ma già nella Sicilia greca, grazie ad una descrizione conviviale contenuta nel Simposio di Senofonte, un marionettista siracusano afferma che "degli stolti, accorrendo a vedere le mie marionette, mi danno da vivere". Cervantes poi, nel 'Don Chisciotte', descrive uno spettacolo di marionette armate, e poiché in Spagna non vi era traccia di paladini, lo scrittore potrebbe aver conosciuto i Pupi in Sicilia nella seconda metà del '500. Oggi, una tradizione che è sintesi di arte, artigianato, musica, storia e racconto orale, continua a vivere grazie all'opera di Mimmo Cuticchio, erede di Giacomo, che a sua volta nel dopoguerra riuscì ad assicurare un futuro all'Opera dei Pupi.

E da domani al prossimo 3 dicembre, al Quirinale, nella palazzina Gregoriana, sarà possibile avvicinarsi a questo mondo così particolare, scoprirlo e riscoprirlo, grazie alla mostra inaugurata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dedicata appunto al viaggio compiuto a partire dagli anni Settanta e fino ad oggi da Mimmo Cuticchio, ma che rappresenta, più in generale, un omaggio ad una delle grandi consuetudini folcloristiche del nostro Paese.