Ostia, giornalista aggredito da Roberto Spada

Un giornalista di Rai 2 è stato aggredito a Ostia. Il cronista è stato aggredito da Roberto Spada, fratello di Carmine. È lo stesso Roberto Spada a commentare quanto avvenuto condividendo sul suo profilo Facebook un articolo de "La Repubblica" che ricostruisce l’aggressione. "Perdonatemi...io comprendo e rispetto il lavoro di tutti...dopo un’ora e mezza di continuo "non voglio rilasciare nessuna intervista"....entrava a forza in una associazione per soli soci...disturbando una sessione e spaventando mio figlio...voi che avreste fatto??? Negli ultimi 10 giorni sono venuti almeno 30 giornalisti a scoglionare...la pazienza ha un limite". La vittima dell’aggressione secondo quanto riporta il quotidiano è «il giornalista Daniele Piervincenzi, che aveva incalzato Spada sul suo endorsement per Luca Marsella candidato di CasaPound". Roberto Spada, prosegue il quotidiano, ha "colpito al volto il giornalista procurandogli la frattura del setto nasale". Immediata la replica del vicepresidente di Casapound, Simone Di Stefano, che, rispondendo a un tweet sulla notizia, ha scritto: "Ci vuole poco a fare chiarezza. Roberto Spada non è un esponente di CasaPound. Con lui non condividiamo nulla, se non una sua presenza ad una festa per bambini in piazza 18 mesi fa. Non rispondiamo certo delle sue azioni e la violenza è sempre deprecabile".