Ecco Miss BumBum 2017, il sedere più bello del Brasile

In Brasile la parola bumbum è considerata quasi magica. Significa sedere, "lato B" ed ha addirittura un concorso di bellezza dedicato. Ogni anno viene assegnato il titolo di "Miss Bumbum" alla modella che ha la rotondità più bella. La competizione è giunta alla settima edizione e nel 2017 ha vinto Rosie Oliveira rappresentante dello stato dell’Amazonas. Una sola e rigidissima regola per le partecipanti: il bumbum deve essere naturale al cento per cento