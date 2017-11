Roma, da via Salone a Centocelle, la cooperativa perde il palazzo occupato dai rom

In via dei Lauri 15, in zona Centocelle, è partito il presidio dei cittadini per impedire che altri rom provenienti dal campo di via di Salone possano entrare nell'edificio di proprietà del Comune di Roma che dovrà essere gestito dalla cooperativa "Inventare l'abitare". "Stiamo presidiando - dichiara Dario Biagetti - per non far entrare altre persone all'interno dell'edificio".