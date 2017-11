Nonna e lasagna, lo spot dell'Atac contro i "portoghesi"

Un fumetto animato di 38 secondi dove si cerca di convincere i passeggeri a comprare - e magari anche vidimare - il biglietto dell'autobus. Come? Facendo credere che nostra nonna non sarebbe orgogliosa di noi e quindi addio alle lasagne al pollo. Un piatto decisamente poco noto a Roma. Poi spuntano le odiate automobili e infine Giovanni, che piange tutte le volte che non paghiamo il biglietto. Chi è Giovanni? Non è dato sapere. Uno spot sulle righe insomma. Siamo sicuri serva a far recuperare a Atac 80 milioni di euro di perdite all'anno proprio perché almeno il 25 per cento degli utenti non pagano il biglietto? Una sfida davvero da seguire passo passo.