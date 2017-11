Il nervosismo per l'imminente eliminazione dai Mondiali stava già prendendo il sopravvento tra i giocatori azzurri. E lo si legge sulle labbra di Daniele De Rossi che, quando lo staff tecnico gli chiede di iniziare il riscaldamento per entrare in campo, reagisce esprimendo dubbi sull'opportunità del suo ingresso, visto che l'Italia aveva bisogno di segnare e, secondo lui, sarebbe stato più opportuno schierare un altro attaccante. "Che entro a fa'? Dovemo vince non pareggià" sembra dire il giocatore giallorosso.