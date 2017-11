L'ultima gaffe di Di Maio: "La Russia è un paese del Mediterraneo"

"Noi non siamo una forza isolazionista. Siamo un Paese alleato degli Stati Uniti, ma interlocutore dell’Occidente con tanti Paesi del Mediterraneo come la Russia". Nel servizio del TG1 il candidato premier del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio manda in onda l'ennesimo scivolone mentre spiega la politica estera grillina