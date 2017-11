Esce oggi "D’amore d’autore", il 40esimo album di Gianni Morandi, su etichetta Sony Music. A quattro anni dal suo ultimo album, Bisogna vivere, il cantante bolognese torna con un nuovo disco di inediti d’autore, in cui sceglie di interpretare brani che hanno come filo conduttore l’amore. Un progetto unico, in uscita il 1 dicembre anche in formato 33 giri, che porta la firma di grandi autori della musica italiana, Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Paolo Simoni e che contiene Onda su onda, il brano di Paolo Conte nel quale duetta con Fiorella Mannoia. La produzione esecutiva dell’album è di F&P Group e Riservarossa. Il disco è stato anticipato dal singolo Dobbiamo fare luce, scritto da Luciano Ligabue e prodotto da Luciano Luis Luisi.

Il nuovo progetto musicale di Morandi sarà anche live nei più importanti palasport italiani. Il 24 febbraio partirà infatti da Rimini il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore”, che ha già visto aggiungere nuove date al calendario annunciato. Info su www.fepgroup.it.