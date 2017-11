La prima volta degli angeli di Victoria's Secret in Cina

Per la prima volta lo show di Victoria's Secret è stato ospitato in Cina. Per il 22esimo anno di fila il marchio di lingerie ha scelto le più belle modelle del mondo, provenienti da 20 paesi, e le ha fatte sfilare in uno show movimentato, coloratissimo e carnevalesco. La Cina ha ospitato lo show non senza esercitare un severo controllo fra i partecipanti e i grandi nomi che erano attesi. Katy Perry, fra tutte, non ha potuto partecipare allo show perchè nel 2015 aveva presenziato ad un concerto in sostegno di Taiwan, l'isola che la Cina continentale considera una provincia ribelle e parte del suo territorio