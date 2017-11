Ai Mondiali 2018 possiamo tifare Italia: in campo l'altra Nazionale azzurra

Se la Nazionale di Ventura non è riuscita a conquistare il pass per Russia 2018, c'è un'altra Nazionale che, invece, a ottobre 2018 giocherà in Messico il campionato del mondo. Si tratta della Nazionale Italiana Amputati che si è qualificata al torneo iridato dopo la quinta posizione ai recenti Europei in Turchia. Nata nel 2012 dall'idea e dalla volontà del capitano Francesco Messori, la Nazionale può contare su altre colonne come Daniel Priami e Giovanni Sasso. "Il calcio serve a distruggere il senso di diversità: alcuni giocatori sono arrivati qui col morale a terra e grazie allo sport hanno ricominciato a vivere", racconta il presidente Renzo Vergnani.