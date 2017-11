Roma, Nainggolan: "Ora impariamo dai nostri errori"

"Questa sconfitta ci può dare una mano per migliorare alcuni errori che abbiamo commesso". Radja Nainggolan commenta così la sconfitta della Roma contro l'Atletico Madrid allo stadio Wanda Metropolitano, per 2-0 per gli spagnoli.

"Non abbiamo pensato di pareggiare la partita, abbiamo cercato di andare a fare gol e abbiamo aggredito alto. Ora dobbiamo capire quali errori abbiamo fatto e a non commetterli contro il Genova", ha aggiunto il calciatore. Ai giallorossi sarebbe bastato un pareggio per qualificarsi agli ottavi di Champions League. Ora l'appuntamento è rimandato all'ultimo turno dei gironi contro gli azeri del Qarabag.