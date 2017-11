Il camion dell'Atac blocca il tram. I passeggeri lo spostano a spinta

"Tutti i maschi abili a terra e spingere". Sennò il tram non può ripartire. No, non è Calcutta. Succede a Roma, nella centralissima via dello Scalo San Lorenzo.

Giovedì mattina, ore 10. Uno dei camion Atac della manutenzione purtroppo si blocca. Niente da fare, non riparte. Solo che lo stop è avvenuto sui binari. Passano i minuti e del mezzo di soccorso neanche l’ombra. Inizia a formarsi la lunga coda dei tram bloccati. Il nodo di Porta Maggiore inizia ad affogare nel traffico.

A quel punto, i passeggeri del tram sono scesi e, a spinta, hanno spostato il camion della manutenzione, liberando i binari.