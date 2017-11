Virgilio "circondato". Un cordone umano di studenti, controllato dalle forze dell’ordine, al grido "Virgilio unito", si è stretto attorno ai professori del liceo romano al centro delle cronache degli ultimi giorni.

All'ingresso di via Giulia, tra applausi e striscioni, hanno descritto brevemente i motivi del flash mob per "proteggere" l’istituto, rimarcando che in questo momento "c'è molta amarezza".

Centinaia di studenti e docenti, ex alunni ed oltre 500 genitori in strada nel segno dell’hashtag lanciato dalla manifestazione "Virgiliamo!".