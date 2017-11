Ecco le immagini in possesso della polizia che documentano la lite furibonda di ieri in via Roberto Lepetit, in zona Stazione Centrale, a Milano, tra un tassista e un automobilista per il parcheggio. L'automobilista 29enne avrebbe "staccato a morsi il lobo di un orecchio e rotto il naso" al conducente dell'auto bianca. I due, entrambi italiani, sono finiti in ospedale. Il tassista 48enne è stato portato all'ospedale Niguarda in codice giallo, mentre il rivale è stato visitato in codice verde al Fatebenefratelli. La polizia ha arrestato il 29enne per lesioni gravissime. Il tassista se l'è cavata con una prognosi di 30 giorni.