La montagna di iceberg si stacca dal ghiacciaio, spettacolo in Patagonia

Un enorme blocco di ghiaccio si è staccato dal ghiacciaio Gray in Cile. I turisti del parco nazionale Torres del Paine, in Patagonia, sono rimasti a bocca aperta ad ammirare l'enorme montagna che è rimasta a galleggiare sulle acque del lago. Il servizio forestale aveva già diffuso sui social le immagini del blocco di ghiaccio lungo 350 metri e largo 380 metri. Gli esperti hanno fatto sapere che si tratta di un fenomeno molto raro che non si verificava dagli inizi degli anni '90.