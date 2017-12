Tromba d'aria investe Sanremo, danni e paura

Una tromba d’aria, formatasi al largo di Portosole, si è abbattuta su Sanremo poco prima delle 13 di oggi, provocando molti danni, soprattutto in centro città. Diverse le vetrate di alcuni locali finite in frantumi, mentre un comignolo è stato letteralmente «strappato» via dal tetto di una casa, precipitando in strada. Il vortice si è formato in mare ed il fenomeno è durato pochi minuti, tanto da generare un fuggi fuggi di persone che hanno trovato ripari di fortuna. Decine le auto e moto danneggiate da rami spezzati o cartelli divelti. In corso la conta dei danni.

"Le trombe marine sembrano superate, ma ci sono forti criticità sul territorio e permane una situazione di grande attenzione - sindaco di Sanremo, Alberto Bancheri - La macchina dei soccorsi è in moto, sul territorio sono operativi Vigili del Fuoco, Polizia municipale e Volontari Protezione civile. Non si registrano feriti, ma ci sono diverse problematiche in molte zone e il pericolo che oggetti pericolanti, non ancora messi in sicurezza, possano cadere". Tra gli episodi più significativi, le raffiche di vento hanno tirato giù una porzione di muro sulla strada che porta al deposito dell’azienda di trasporto pubblico Riviera Trasporti, provocando anche una fuga di gas.