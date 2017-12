Bagno di folla per il principe Harry e Meghan Markle, la coppia sfila a Nottingham

Primo impegno ufficiale da fidanzati per il principe Harry e Meghan Markle. La coppia, che convolerà a nozze nel 2018, è stata accolta nella cittadina di Nottingham per celebrare la Giornata mondiale contro l'Aids. Un evento simbolico per Harry che segue il percorso tracciato dalla madre Diana come sostenitore della prevenzione alla malattia. Harry e Meghan, entrambi con addosso due lunghi soprabiti blu scuro, hanno salutato centinaia di sorridenti sostenitori che li attendevano sventolando bandiere britanniche e statunitensi. La coppia di fidanzati ha chiacchierato con il pubblico che ha sfidato il clima gelido per accoglierli al meglio