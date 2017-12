Dalla guerra civile alla rinascita, il miracolo del mega-diamante in Sierra Leone

Uno dei più grandi diamanti di sempre, la pietra non tagliata da 709 carati il "Diamante della Pace", è stata battuta all'asta a New York per la somma di oltre 6 milioni e mezzo di dollari. Il governo della Sierra Leone, precedente proprietario della gemma, grazie alla somma raggiunta inizierà progetti di sviluppo rurale nel villaggio di Koryardu, nei pressi del quale il diamante è stato trovato. I diamanti sono stati al centro di una sanguinosa guerra civile in Sierra Leone, conclusasi nel 2002, tanto che le pietre prodotte nella zona avevano il triste appellativo di "blood diamonds", diamanti insanguinati