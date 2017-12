Concerto nella metro di Berlino, gli U2 sorprendono i passeggeri

Compagni di viaggio inaspettati per i passeggeri della linea U2 di Berlino (che collega Olympia Stadion a Nollendorfplatz): il frontman degli U2, Bonovox, e il chitarrista The Edge hanno viaggiato sui treni della metro berlinese, per promuovere il loro nuovo album, "Songs of experience". I due membri del gruppo irlandese hanno prima fatto un giro in metropolitana, parlando con giornalisti e fan, per poi scendere e improvvisare un concerto acustico nel mezzanino della metro, culminato in uno dei brani preferiti dai fan, "One Love".