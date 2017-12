Tra favola e magia apre il Giardino Incantato di Fiuggi

Alice ed il Bianconiglio, Biancaneve, fatine e folletti del bosco ed ancora D'Artagnan e i tre Moschettieri, Mago Merlino, Robin Hood ed il Regno delle Spade, questo e tanto altro ancora è il Giardino Incantato che ha aperto i battenti alla Fonte Anticolana di Fiuggi. Un viaggio fantastico in un mondo magico pensato per le famiglie, dove trascorrere delle meravigliose giornate insieme ai personaggi che bambini amano e con cui potranno interagire.

Danze, parate, spettacoli, duelli, elfi dispettosi che spunteranno dai cespugli e guideranno i bambini alla scoperta delle numerose attrazioni di questo magico Giardino. Non mancheranno attrazioni per i più grandi, quali un vero e proprio accampamento medioevale, dove sfidarsi come veri cavalieri, una zip line da dove lanciarsi, numerosi punti ristoro, zucchero filato, mele stregate, crepes dolci e salate, gustosi spuntini nel ristorante del Parco Giochi… e per finire la Fabbrica del Cioccolato! Un'occasione da non perdere che lascerà affascinati i bambini e le loro famiglie.