Golden Globe, l'Italia sogna con Guadagnino, Virzì e Young Pope

Annunciate a Los Angeles le candidature per le 75esima edizione dei Golden Globe 2018. Bene l'Italia che si è aggiudicata cinque nomination: "Chiamami con il tuo nome" di Luca Guadagnino ha ottenuto tre candidature come miglior film drammatico, migliore interprete protagonista e migliore attore non protagonista.

Anche "Ella & John - The Leasure seeker" di Paolo Virzì ha ricevuto una candidatura: Helen Mirren che concorre nella categoria di migliore attrice protagonista, mentre Jude Law si è aggiudicato la candidatura come miglior attore in "The Young Pope" di Paolo Sorrentino.