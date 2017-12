Ecco le parole di Nicola Franco, capogruppo di Fratelli d'Italia nel VI Municipio, che insieme alla Polizia Municipale di Roma Capitale e alla Guardia Cinofila Nogra hanno effettuato il blitz nel campo nomadi di via di Salone. "Questo è l'ottavo blitz nel campo di via di Salone che è nato negli anni '90 e non doveva essere un campo stanziale. Prima era un campo dove vigeva il massimo controllo infatti all’interno c’era una guardiania per il censimento dei nomadi presenti. Censimento che ora non avviene più. Per questo l’insediamento è diventato un vero e proprio ricettacolo di illegalità".