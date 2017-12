Per la prima volta il Pentagono ha riconosciuto l’esistenza di un programma di ricerca sugli Ufo. Il programma, lanciato nel 2007 e interrotto nel 2012, è nato per volere del senatore Harry Reid, all’epoca leader della maggioranza, particolarmente appassionato di spazio. I sostenitori del progetto, però, affermano che è ancora in vita. Ci sarebbe anche la testimonianza di due ufficiali che raccontano di un avvistamento nel 2004 nelle acque del Pacifico, rivela il "New York Times". Lo studio, coperto da segreto, sarebbe stato finanziato con 22 milioni di dollari.