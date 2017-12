Roberta Lombardi lo ammette: "Non sono una signora"

Radio Rock ha dato il via alle interviste canore ai candidati alle prossime elezioni regionali del Lazio. La prima a essere raggiunta dal karaoke reporter Dejan Cetnikovic è stata Roberta Lombardi. L’esponente del MoVimento 5 Stelle ha messo alla prova le proprie corde vocali con un classico della canzone italiana: “Non sono una signora”. La Lombardi ha poi parafrasato il brano di Loredana Bertè per lanciare il suo programma di governo per la Regione Lazio: “Ci vuole una signora e tante stelle”.