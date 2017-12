Suona, salta la corda e va sullo skateboard proprio come un essere umano: ecco il beagle super intelligente. Il suo nome è Purin, viene dal Giappone, ed è una cucciola molto talentuosa. Attualmente detiene tre Guinness World Records: è capace di fare il maggior numero di salti con un umano in un minuto e sempre in 60 secondi riesce a prendere il maggior numero di palle con le zampe. I video in cui mostra tutti i suoi trucchi stano facendo il giro del mondo. Questo super cane ha un'intelligenza fuori dal comune che la mette in grado di camminare su una palla per 10 metri, saltare gli ostacoli e riconoscere sempre dove sono nascosti i biscottini.