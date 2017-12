Il Big Ben torna a suonare (per Natale)

Tornano a Londra i rintocchi del Big Ben. In occasione delle feste natalizie, la celebre campana del parlamento britannico è rientrata in funzione, dopo che dal 21 agosto era stata messa a riposo per lavori di manutenzione. Suonerà regolarmente fino alle 12 (ora locale) dell'1 gennaio 2018, quando riprenderanno i lavori che dovrebbero durare 4 anni. Durante questo periodo l'orologio del Big Ben sarà smontato e ogni sua parte esaminata e restaurata. La campana sarà pulita e messa a nuovo