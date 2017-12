Gli Ambienti spaziali di Lucio Fontana all'Hangar Bicocca di Milano

La mostra "Ambienti/Environments" raccoglie, nello spazio delle Navate dell'Hangar Bicocca a Milano, nove Ambienti spaziali e due interventi ambientali, realizzati da Lucio Fontana tra il 1949 e il 1968 per gallerie e musei italiani e internazionali. Gli Ambienti spaziali, stanze e corridoi concepiti e progettati dall'artista a partire dalla fine degli anni ’40 e quasi sempre distrutti al termine dell’esposizione, sono le opere più sperimentali e meno note di Fontana, proprio per la loro natura effimera. Alcuni degli ambienti esposti sono stati ricostruiti per la prima volta dalla scomparsa dell’artista. Il visitatore ha l’opportunità di riscoprire l’importanza storica dell'opera di Fontana e allo stesso tempo di coglierne la contemporaneità e la forza innovativa attraverso un allestimento inedito. Fino al 25 febbraio 2018.