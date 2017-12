L'aereo scivola sulla pista, paura nell'aeroporto di Boston

Atterraggio di emergenza sul ghiaccio, con tanto di scivolone, per un aereo passeggeri JetBlue Airways, al Logan International Airport di Boston. Non ci sono stati feriti. L'incidente, che ha coinvolto un Airbus A320 e un aereo Flight 50 proveniente da Savannah, in Georgia, è avvenuto alle 19.15 (ore locali) del giorno di Natale, in un momento in cui la pista di rullaggio era ricoperta da circa 10 centimetri di neve e in cui i voli dall'aeroporto erano momentaneamente sospesi, per via della nevicata che aveva ridotto la visibilità quasi a zero.