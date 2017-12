Trump e Melania tra lusso e sfarzo per gli auguri di Natale

Donald Trump e la first lady Melania augurano agli Stati Uniti e al resto del mondo i loro migliori auguri di buon Natale. Nel video, della durata di due minuti, si vede la casa presidenziale addobbata in modo estremamente lussuoso e accanto ad uno sfarzoso albero di Natale il presidente e la consorte sembrano recitare un messaggio preparato. Un ampio spazio del video è occupato dalle immagini della residenza presidenziale decorata lussuosamente. Uniche coperture in esterna, quelle dei coniugi in visita alle forze militari americane di tutti i corpi.