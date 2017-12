I Queen o la regina? Boxer o slip? Rachel o Monica di Friends? Barack Obama affronta alcune domande davvero difficili poste dal principe Harry durante il loro faccia a faccia nel programma da lui seguito per la BBC. Il giovane rampollo della famiglia reale britannica si è calato nei panni di un giornalista rivolgendo all'ex presidente degli Stati Uniti una serie di domande a bruciapelo, toccando varie tematiche, tra scherzi e battute. L'intervista è andata in onda il 27 dicembre sull'emittente britannica per Radio 4 Today dove Harry ha intervistato anche suo padre Carlo, il Principe di Galles.