Nubifragio a Roma, la Capitale finisce sott'acqua

Il centro di Roma finisce sott'acqua. Il nubifragio che si è abbattuto da questa mattina sulla Capitale ha allagato le strade trasformandole in piscine ed ha mandato in tilt l'intera città.

A causa della forte pioggia, dalle otto di stamattina i vigili del fuoco hanno effettuato almeno 110 interventi per rimuovere alberi e rami pericolanti o caduti, per danni d'acqua in appartamenti o su strada, cornicioni, tegole o pali caduti per il forte vento.