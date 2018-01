Follia di Capodanno per un passeggero di un volo della compagnia Ryanair, da Londra a Malaga, visibilmente spazientito per l'attesa all'arrivo, si è messo sull'ala dell'aereo nel tentativo di uscire. "Dopo circa una mezz'ora che aspettavamo di uscire dall'aereo, questo signore si è diretto tranquillamento verso l'uscita d'urgenza, ha tirato il meccanismo di apertura, ha guardato fuori, è andato a cercare il suo zaino ed è uscito sull'ala", ha raccontato all'AFP Fernando del Valle Villalobos, un passeggero. Sul suo account Facebook, si vede quest'uomo che cerca di capire come scendere dall'ala del velivolo.

"Il comandante è rimasto agghiacciato - ha spiegato il passeggero -, ha chiesto chi era uscito sull'ala". Il volo FR8164, che tornava da Londra, è partito con un'ora di ritardo, ma è arrivato una ventina di minuti dopo il previsto, alle 23.10 locali, ma i passeggeri non sono potuti scendere immediatamente. L'uomo, di cui età ed identità non sono stati rivelati da Ryanair, è stato immediatamente arrestato, ha spiegato un portavoce dell'azienda in un comunicato trasmesso via email. "Il comandante dell'aereo ha richiesto l'intervento della Guardia civil, che ha identificato il passeggero e l'ha denunciato all'agenzia per la sicurezza aerea", ha precisato un portavoce della Guardia civil.