L'artista romana che naviga portando l'arte in Brasile

Un viaggio dall’Europa al Brasile per ripercorrere dopo 200 anni le orme dell’arciduchessa Leopoldina d’Asburgo. E’ il progetto dell’artista Mariagrazia Pontorno che lo scorso 28 dicembre si è imbarcata ad Anversa in Belgio per arrivare il 21 gennaio al porto di Rio De Janeiro.

L’idea è quella di invitare artisti e scienziati a partecipare al viaggio attraverso le loro opere che ogni giorno saranno inserite sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/everythingiknow.artproject/ e su quella Instagram @everythingiknow.artproject. I contenuti forniti dall’equipaggio virtuale saranno discussi durante le tre settimane di navigazione, così da inquadrare da un punto di vista artistico ed estetico temi che riguardano il rapporto arte-scienza e le dinamiche storiche, ambientali, botaniche e culturali del Brasile contemporaneo.

Dopo la partenza da Anversa, il viaggio di Mariagrazia ha fatto tappa ad Amburgo il 2 gennaio, poi Dakar il 10, Vitoria il 19 fino ad arrivare a Rio De Janeiro il 21 gennaio. Tutte le attività svolte sulla nave saranno documentate attraverso materiali audiovisivi, cartacei, e un video diario di bordo che diverranno oggetto di un'esposizione in Brasile. Le curatrici sono Elena Giulia Abbiatici e Silvana Vassallo, il progetto è sostenuto dalla collezionista Ines Musumeci Greco e dalla galleria Passaggi di Pisa.