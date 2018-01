Un inseguimento da film quello che stanotte, alle 4,30, ha letteralmente bloccato la circolazione a piazza Venezia. Pochi, a quell’ora, i mezzi in giro, taxi, Ncc e autobus, in balia delle sirene che urlavano dietro a una Opel Corsa grigia che si è presa gioco della volante costringendola a fare più volte il giro intorno al sempre più “deperito” Spelacchio e proseguendo contromano nel tentativo di seminare gli agenti alle calcagna. Finalmente bloccato, l’uomo alla guida è stato portato in commissariato e sottoposto ad alcol e drug test.