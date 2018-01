Più di seimila militanti in corteo per i Caduti di Acca Larenzia

A 40 anni dal 7 gennaio del 1978 più di seimila militanti della destra non conforme italiana hanno ricordato con un lungo corteo silenzioso i martiri di Acca Larenzia: Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. In testa al corteo il labaro ufficiale della storica sezione missina, il tricolore italiano e tante bandiere delle delegazioni europee che hanno partecipato alla commemorazione. La marcia si è conclusa davanti al portone dove avvenne l'assalto degli extraparlamentari di sinistra e si è concluso con il tradizionale "presente" che ha rotto l'irreale silenzio che ha scandito una giornata che da 40 anni è sempre particolare per il quartiere Tuscolano.