Tribune gremite e tanti applausi per gli "Amici di Pietro 2018". Una partita di calciotto con ex calciatori, allenatori, vip e giornalisti per ricordare il vicedirettore della Tgr, Pietro Pasquetti, scomparso il 20 gennaio del 2015. A illuminare la serata lo spettacolare gol dell'ex laziale Bruno Giordano che riceve un lancio dal portiere e da oltre trenta metri centra l'incrocio dei pali con un tiro potente e preciso.

Il trofeo voluto da Emanuele e Pietro Tornabuoni è andato alla squadra capitanata da Giuliano Giannichedda ed è stato consegnato ai vincitori dalla moglie Isa e dal figlio Giovanni del giornalista che per tanti anni ha raccontato lo sport della nostra regione sul canale regionale di Rai Tre. La partita è finita ai calci di rigore dopo che ai tempi regolamentari si era chiusa sul parziale di 2 a 2 con le reti di Casani, Guido De Angelis e la doppietta di Bruno Giordano.

Ad aderire anche Pino Wilson, Nando Orsi, Giancarlo Oddi, Michelangelo Sulfaro, Andrea Agostinelli, Stefano Fiore, ma anche gli attori Sebastiano Somma, Daniele Pecci e tanti volti noti del giornalismo come Toni Malco, Tony Santagata, Alberto Mandolesi, Guido De Angelis e tanti colleghi della Rai.