Soy Luna, che spettacolo: fan in fibrillazione per lo show

Hanno milioni di fan in tutto il mondo grazie al successo di "Soy Luna", e ora i protagonisti della serie Disney Channel, la giovanissima Karol Sevilla e l'italianissimo Ruggero Pasquarelli, sono in Italia con il resto del cast per il "Soy Luna live", lo show dove cantano e ballano con sorprendenti scenografie, coreografie sui pattini, incredibili costumi. Prima tappa Torino, poi due date a Roma, il 27 e 28 gennaio, una a Napoli, una a Firenze, due a Milano, il 2 e 3 febbraio, infine Padova e Bologna. Lo spettacolo ha debuttato in Europa con un sold out a Barcellona, i fan italiani sono in fibrillazione.