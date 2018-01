I gatti, creature uniche dai sorprendenti poteri, da migliaia di anni hanno conquistato il trofeo di animali domestici più amati e diffusi. Sul pianeta ci sono tre gatti per ogni cane e solo in Italia nelle nostre case ne vivono sette milioni e mezzo. E queste piccole belve - Konrad Lorenz disse: "Dio ha creato il gatto per procurare all'uomo la gioia di accarezzare la tigre" - sono al centro della puntata di Petrolio che oggi, 27 gennaio 2018 andrà in onda in seconda serata su Rai 1.

La trasmissione indaga sugli aspetti meno noti di questi magici felini: dai loro super-sensi alle peculiarità fisiche che hanno ereditato dai loro cugini, i grandi felini selvatici. Come i cani anche i gatti hanno creato un rapporto simbiotico con gli esseri umani: è ormai dimostrato che oltre ad essere magnifici animali da compagnia, riescono a influire e a migliorare il nostro benessere psicofisico. La scienza li studia e ha imparato molto dalla natura dei gatti. È proprio grazie a loro che siamo riusciti a fare enormi progressi nella ricerca: dallo studio dei loro occhi che ha portato all’invenzione dei catarifrangenti, alla complessa dinamica fisica capace di attutire cadute, studiata dagli specialisti della NASA per agevolare i primi allunaggi.

Nonostante lo stretto legame con l'uomo, però, questi felini non si sono mai dimenticati delle loro origini. Sono dei formidabili predatori e ognuno di loro conserva dentro di sé un tratto selvatico che li rende in alcuni casi imprevedibili, ma sicuramente affascinanti. il caso del Caracat di nome Grum sequestrato e poi restituito alla proprietaria ne è l'emblema: animale domestico o pericoloso predatore? Il loro charme ha influenzato persino l'Alta Moda e i grandi stilisti si ispirano al mondo elegante e selvaggio dei felini.

Il loro essere animali domestici ha generato un business senza precedenti con un giro d’affari che solo nel 2016 è di oltre 3 miliardi di euro. Il mondo-gatto degli italiani è un vero e proprio universo parallelo. Negozi e servizi di ogni tipo, dai matrimoni ai servizi fotografici, dalle pompe funebri feline ai social network, dagli alberghi ai ristoranti dedicati ai nostri Felix. Membri della nostra famiglia a tutti gli effetti, gli animali arrivano persino ad essere destinatari di eredità. Come si sta adeguando la giurisprudenza a questo rapporto imprescindibile con i nostri animali?

Ospiti di Duilio Giammaria il veterinario Federico Coccia, la fisica Monica Marelli, il veterinario comportamentalista Angelo Gazzano e l’avvocato dell’Ente nazionale protezione animali Claudia Ricci. Ma soprattutto, i veri protagonisti in studio saranno gli esemplari di Kurilian Bobtail, Savannah, Bengala, Sphynx, Ragdoll e Maine Coon. Ad accompagnarci in questo viaggio le immagini magnetiche girate con innovative tecnologie capaci di svelare i misteri di Felix, il gatto.