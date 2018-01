Si chiama "Non smettere mai di cercarmi" e anticipa il suo nuovo album di inediti "La luna" in uscita il 9 febbraio. "È uno slogan da cantare a polmoni aperti, ispirato all'equazione dell'amore del fisico britannico Paul Dirac, il quale affermava che quando due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possiamo più descriverli come due sistemi distinti, ma in qualche modo sottile diventano un unico sistema” spiega Noemi.