La gioia incontenibile di questo poliziotto di Philadelphia ha conquistato i social. L'agente sta facendo servizio in strada durante i festeggiamenti per la vittoria del Super Bowl da parte degli Eagles, che a Minneapolis hanno battuto contro tutti i pronostici i New England Patriots nella notte più importante del football americano. Ma non riesce a frenare l'entusiasmo e la sua felicità è contagiosa.

Scene di festa e un pizzico di follia sono andate avanti per tutta la notte. In questo video una ragazza fa car surfing nelle vie della città.