Macerata, la tensione resta alta: piazza blindata e scontri con le forze dell'ordine

Attimi di tensione a Macerata dove oggi pomeriggio una trentina di giovani antagonisti ha improvvisato in piazza della Libertà una manifestazione al grido di "fascisti carogne tornate nelle fogne". Il gruppo si è diretto nel punto dove era in programma per domani un comizio di CasaPound poi annullato. Scontri con le forze dell'ordine, cori e fumogeni hanno costretto la polizia a blindare le strade.